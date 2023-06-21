Fanatik: Чалов согласился перейти в турецкий «Галатасарай»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов может продолжить карьеру в турецком «Галатасарае».

По информации Fanatik, руководство клуба связалось с агентом игрока, также сам Чалов дал согласие на переход в «Галатасарай». Теперь турецкая сторона начнёт переговоры с ЦСКА.

В прошедшем сезоне 25-летний игрок провёл за ЦСКА 41 матч во всех турнирах, забил 24 гола и сделал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до конца 2024 года.

Чалов побил свой рекорд по голам в лиге (19 голов). Он также занял третье место в бомбардирской гонке РПЛ.

Ранее сообщалось, что Чалов не планирует продолжать карьеру в Турции.