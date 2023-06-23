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Писарский считает, что Личка проявит себя в «Динамо»

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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский высказался о том, что Марцел Личка стал главным тренером «Динамо».
Писарский считает, что Личка проявит себя в «Динамо»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«С Марцелом мы друзья, он хороший специалист. Я не то что думаю, я уверен, что он проявит себя в «Динамо». Он хорошо общается с игроками, поэтому у него всё получится. Передаю ему привет, желаю удачи и побед в каждом матче», — цитирует Писарского «Спорт-Экспресс».

22 июня бело-голубые объявили о подписании контракта с бывшим тренером «Оренбурга» до конца сезона‑2023/24 с возможностью пролонгации на сезоны‑2024/25 и 2025/26 «при достижении определённых условий».

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» набрало 45 очков и заняло девятое место в турнирной таблице. «Оренбург» с 46 очками финишировал на седьмой позиции.

Ранее Корнеев назвал нового главного тренера «Динамо» Личку примером для подражания.

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