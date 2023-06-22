Ярошик назначен главным тренером «Оренбурга»
- РИА Новости
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«Мы подписали контракт с Ярошиком. Соглашение будет действовать минимум два года», — приводит слова Андреева «Спорт-Экспресс».
Спортдиректор оренбургского клуба ответил, есть ли опция продления соглашение с Ярошиком.
«Нет, просто как минимум на два года заключён трудовой договор», — заявил он.
В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги «Оренбург» набрал 46 очков и занял седьмое место в турнирной таблице.
Ранее московское «Динамо» объявило о назначении чешского специалиста Марцела Лички на пост главного тренера.