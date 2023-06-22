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Ярошик назначен главным тренером «Оренбурга»

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб подписал контракт с чешским тренером Иржи Ярошиком.
Ярошик назначен главным тренером «Оренбурга»
  • РИА Новости
  • © Дмитрий Мухаметкулов

«Мы подписали контракт с Ярошиком. Соглашение будет действовать минимум два года», — приводит слова Андреева «Спорт-Экспресс».

Спортдиректор оренбургского клуба ответил, есть ли опция продления соглашение с Ярошиком.

«Нет, просто как минимум на два года заключён трудовой договор», — заявил он.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги «Оренбург» набрал 46 очков и занял седьмое место в турнирной таблице.

Ранее московское «Динамо» объявило о назначении чешского специалиста Марцела Лички на пост главного тренера.

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