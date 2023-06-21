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Одноклубник Месси попал в больницу после укуса паука в Майами

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Вратарь «Интер Майами» Ник Марсман подвергся укусу ядовитого паука.
Одноклубник Месси попал в больницу после укуса паука в Майами
  • Gettyimages.ru
  • © Lauren Sopourn

«Обратной стороной жизни в тропическом климате является то, что если вы пойдёте в зоопарк и вас укусит ядовитый паук… В итоге вас госпитализируют на три дня. Счастлива, что ты вернулся домой, поправляйся скорее», — написала жена голкипера Натали ден Деккер в соцсети.

По её словам, данное происшествие случилось во время семейного похода в зоопарк. Футболисту пришлось провести в больнице три дня.

Третьего июня «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе Месси. В текущем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. Аргентинец подпишет контракт с «Интер Майами» 1 июля.

Ранее президент «Интер Майами» рассказал, как клуб готовит состав к приезду Месси.

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