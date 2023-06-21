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Агент Игнатьева рассказал о причинах ухода нападающего из «Локомотива»

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Алан Агузаров, агент нападающего «Локомотива» Ивана Игнатьева, прокомментировал уход своего клиента из клуба.

«Локомотив» готов был при определённых условиях продлить контракт с Игнатьевым. Но изначально было понимание, что получать игровую практику в том количестве, на которое мы рассчитываем, мы не будем. Это являлось основополагающим моментом», — цитирует Агузарова «Чемпионат».

21 июня «Локомотив» и Игнатьев по обоюдному согласию расторгли контракт.

В прошедшем сезоне Игнатьев провёл за «Локомотив» 22 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Владимир Быстров резко высказался о переходе Ивана Игнатьева из «Локомотива» в «Сочи».

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