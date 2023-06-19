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Быстров — о переходе Игнатьева в «Сочи»: последний шанс для отморозка

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Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров резко высказался о переходе нападающего Ивана Игнатьева из «Локомотива» в «Сочи».
Быстров — о переходе Игнатьева в «Сочи»: последний шанс для отморозка
  • Gettyimages.ru

«Последний шанс для отморозка. Ваня всё искал-искал лучшие условия для своей карьеры после ухода из «Краснодара», но так и не смог найти себе никакие источники вдохновения. Ну вот ничего человека не цепляло — только грязь, скандалы, тусовочки. Короче, был замечен везде, кроме футбола», — написал Быстров в своём Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что футболисту нужно усерднее тренироваться и работать над собой, чтобы достичь успеха. По его словам, если форвард продолжит и дальше вести такой образ жизни, то не сможет реализовать себя в «Сочи».

В нынешнем сезоне Игнатьев провёл за «Локомотив» 22 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

Ранее стало известно, что Игнатьев высказался о желании выступать с Магомедом-Шапи Сулеймановым в одном клубе.

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