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Игнатьев: мечтаю воссоединиться с Сулеймановым — мы всегда хотели играть вместе

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Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев высказался о желании выступать с Магомедом-Шапи Сулеймановым в одном клубе.
Игнатьев: мечтаю воссоединиться с Сулеймановым — мы всегда хотели играть вместе
  • РИА Новости

«Хотел бы я воссоединиться с Шапи? Вообще, мечтаю, если честно. Мы с ним лучшие друзья и всегда хотели играть вместе. Конечно, я поддерживаю связь с Шапи, мы постоянно общаемся», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

Уточняется, что оба футболиста являются воспитанниками «Краснодара».

В нынешнем сезоне Игнатьев провёл за «Локомотив» 22 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона-2022/23.

Сулейманов 17 августа 2022 года перешёл из «Краснодара» в «Хапоэль» на правах аренды, срок которой истекает 15 июня 2023-го.

Полузащитник провёл за команду из Беэр-Шевы в текущем сезоне 39 матчей, забил пять мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Хапоэль» откажется от выкупа Сулейманова у «Краснодара» из-за его участия в потасовке.

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