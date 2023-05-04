Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Ynet: «Хапоэль» откажется от выкупа Сулейманова у «Краснодара» из-за участия в потасовке

Короткая ссылка
Израильский футбольный клуб «Хапоэль» из Беэр-Шевы принял решение отказаться от выкупа у «Краснодара» хавбека Магомед-Шапи Сулейманова.

Как сообщает Ynet, израильский клуб принял такое решение из-за его участия в потасовке, которая произошла после матча чемпионата Израиля.

По информации источника, игрок дал пощёчину полузащитнику соперников Долеву Хазизу. Сулейманову грозит длительная дисквалификация.

23-летний россиянин 17 августа перешёл из «Краснодара» в «Хапоэль» на правах аренды, срок которой истекает 15 июня 2023 года.

Полузащитник провёл за команду из Беэр-Шевы в текущем сезоне 39 матчей, забил пять мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее в Израиле назвали несуразным переход российского футболиста в «Хапоэль».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить