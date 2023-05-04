Ynet: «Хапоэль» откажется от выкупа Сулейманова у «Краснодара» из-за участия в потасовке

Израильский футбольный клуб «Хапоэль» из Беэр-Шевы принял решение отказаться от выкупа у «Краснодара» хавбека Магомед-Шапи Сулейманова.

Как сообщает Ynet, израильский клуб принял такое решение из-за его участия в потасовке, которая произошла после матча чемпионата Израиля.

По информации источника, игрок дал пощёчину полузащитнику соперников Долеву Хазизу. Сулейманову грозит длительная дисквалификация.

23-летний россиянин 17 августа перешёл из «Краснодара» в «Хапоэль» на правах аренды, срок которой истекает 15 июня 2023 года.

Полузащитник провёл за команду из Беэр-Шевы в текущем сезоне 39 матчей, забил пять мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее в Израиле назвали несуразным переход российского футболиста в «Хапоэль».