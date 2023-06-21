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В МОК ответили на вопрос, когда примут решение по допуску россиян и белорусов на ОИ‑2024

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Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс ответил на вопрос, когда в организации примут решение по допуску россиян и белорусов к участию в ОИ‑2024.
В МОК ответили на вопрос, когда примут решение по допуску россиян и белорусов на ОИ‑2024
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Мы примем решение, когда наступит подходящий момент, сейчас самым верным будет наблюдать за тем, как развивается ситуация. В этой ситуации нужно быть гибкими. Я не могу назвать вам конкретную дату, но мы примем решение, когда придёт время», — заявил Адамс на пресс‑конференции по итогам второго дня заседания исполкома МОК.

Он также отметил, что в каждой федерации всё по‑разному, но есть и независимые федерации, которые принимают собственные решения. Специалист также выразил надежду, что они будут следовать рекомендациям МОК.

16 июня появилась информация, что российских спортсменов допустят к Олимпиаде в Париже на тех же условиях, что и команду беженцев. Россияне выступят под флагом МОК и будут называться нейтральными атлетами. Спортсмены должны подать заявки на участие лично.

Если МОК утвердит заявку, то спортсмен должен будет прекратить участие в национальных турнирах.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил о том, что Международный паралимпийский комитет (МПК) в ближайшие дни должен дать ответ на письмо о просьбе допустить спортсменов к соревнованиям.

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