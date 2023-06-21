Педулла: Милик подпишет трёхлетний контракт с «Ювентусом»

Нападающий Аркадиуш Милик подпишет постоянный контракт с «Ювентусом».

По информации журналиста Альфредо Педуллы на его сайте, туринцы в ближайшее время проведут встречу с представителями «Марселя», где согласуют все детали сделки. Сумма выкупа игрока составит €7 млн. Будет подписан контракт до 2026 года.

В прошедшем сезоне Милик выступал за «Ювентус» на правах аренды. Он провёл 27 матчей, забил семь мячей и сделал голевую передачу.

Ранее в «Ювентусе» не стали комментировать новость о возможном переходе Малкома.