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Тикнизян присоединится к «Локомотиву» 28—29 июня

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Защитник сборной Армении по футболу Наир Тикнизян сообщил, что прибудет в расположение московского «Локомотива» после небольшого отпуска.

«Думаю, что к «Локомотиву» присоединюсь 28—29 июня. Свой отпуск проведу на море, но где именно, не хочу афишировать, — цитирует Тикнизяна Metaratings.

Тикнизян в сезоне-2022/23 в чемпионате и Кубке России в 37 матчах забил пять мячей и сделал пять результативных передач. 24-летний защитник в составе сборной Армении в июне в отборочных встречах на чемпионат Европы 2024 года с Уэльсом (4:2) и Латвией (2:1) отметился в них голом и результативной передачей.

Ранее в «Локомотиве» сообщили, что не получали предложений по Тикнизяну.

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