Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В «Локомотиве» сообщили, что не получали предложений по Тикнизяну

Короткая ссылка
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался об информации, что «Реал Сосьедад» проявляет интерес к полузащитнику Наиру Тикнизяну.
В «Локомотиве» сообщили, что не получали предложений по Тикнизяну
  • Gettyimages.ru

«У нас нет по Наиру предложений. Так что пока обсуждать нечего. Ему комфортно в «Локомотиве», он развивается, а мы рады, что всё происходит так», — цитирует Нагорных «Матч ТВ».

В сезоне-2022/23 игрок провёл за «Локомотив» 37 матчей, забил пять мячей и отдал пять результативных передач.

Контракт со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна рассказал о том, что его клиент хочет попробовать себя в европейском чемпионате.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить