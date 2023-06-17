В «Локомотиве» сообщили, что не получали предложений по Тикнизяну

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался об информации, что «Реал Сосьедад» проявляет интерес к полузащитнику Наиру Тикнизяну.

«У нас нет по Наиру предложений. Так что пока обсуждать нечего. Ему комфортно в «Локомотиве», он развивается, а мы рады, что всё происходит так», — цитирует Нагорных «Матч ТВ».

В сезоне-2022/23 игрок провёл за «Локомотив» 37 матчей, забил пять мячей и отдал пять результативных передач.

Контракт со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна рассказал о том, что его клиент хочет попробовать себя в европейском чемпионате.