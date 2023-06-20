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МОК: вопрос участия российских спортсменов в Олимпиаде ещё не решён

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Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс дал понять, что решение по допуску спортсменов из России к участию в летней Олимпиаде 2024 года в Париже всё ещё находится на стадии обсуждения.
МОК: вопрос участия российских спортсменов в Олимпиаде ещё не решён
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Позиция МОК по поводу украинских и российских спортсменов совершенно не изменилась. И я могу вам напомнить, что мы пока не принимали никаких решений относительно квалификации на Игры в Париже», — цитирует Адамса ТАСС.

16 июня появилась информация, что российских спортсменов допустят к Олимпиаде в Париже на тех же условиях, что и команду беженцев. Россияне выступят под флагом МОК и будут называться нейтральными атлетами. Спортсмены должны подать заявки на участие лично.

Если МОК утвердит заявку, то спортсмен должен будет прекратить участие в национальных турнирах.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее МОК прокомментировал информацию о том, что российских атлетов могут допустить до Олимпиады 2024 года в статусе беженцев.

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