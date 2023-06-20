Месси проведёт первый матч в составе «Интер Майами» 21 июля

Стала известна дата дебюта аргентинского нападающего Лионеля Месси за «Интер Майами».

По информации ESPN, руководство клуба рассчитывает, что игрок впервые сыграет 21 июля в матче с мексиканской «Крус Асуль» в рамках группового этапа турнира Leagues Cup.

3 июня «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе аргентинца. В текущем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. Месси подпишет контракт с «Интер Майами» 1 июля.

Ранее президент «Интер Майами» рассказал, как клуб готовит состав к приезду Месси.