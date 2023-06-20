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ESPN: «Аль-Иттихад» готов предложить «Тоттенхэму» €60 млн за футболиста Сон Хын Мина

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Саудовский футбольный клуб «Аль-Иттихад» готов предложить английскому «Тоттенхэму» €60 млн за переход нападающего Сон Хын Мина.
ESPN: «Аль-Иттихад» готов предложить «Тоттенхэму» €60 млн за футболиста Сон Хын Мина
  • AP
  • © Jon Super

В случае трансфера саудовский клуб подпишет с южнокорейским игроком четырёхлетний контракт, зарплата за сезон составит €30 млн, сообщает ESPN.

Отмечается, что в лондонском клубе не заинтересованы в продаже форварда.

30-летний Сон Хын Мин играет за «Тоттенхэм» с 2015 года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 47 матчах в различных турнирах, в которых забил 14 мячей.

Ранее нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что его игра в Саудовской Аравии не сказывается на национальной команде.

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