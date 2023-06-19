Куртуа: быть капитаном национальной команды — это не временное и не случайное решение

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа объяснил, почему покинул расположение национальной команды из-за ситуации с капитанской повязкой.

«В беседе с тренером я попросил его объяснить и принять решение, чтобы избежать ситуаций, которые вредили нам в прошлом. Быть или не быть капитаном национальной команды — это не временное и не случайное решение. Он сам должен был выбрать кого-то, и я пытался объяснить это, но, к сожалению, не достиг этой цели», — цитирует Куртуа thibautcourtois.

Он также отметил, что это не первый или последний раз, когда он говорит с тренером о проблемах, связанных с раздевалкой, но это первый раз, когда кто-то решил поговорить об этом публично. По его словам, футболист глубоко разочарован этим, но также уточнил, что оценка тренера не соответствует действительности.

19 июня Куртуа пропустил тренировку сборной Бельгии перед матчем квалификации чемпионата Европы — 2024 с командой Эстонии. По информации The Sun, это связано с тем, что голкипера не назначили капитаном команды в матче с Австрией (1:1). В отсутствие Кевина Де Брёйне капитанскую повязку получил Ромелу Лукаку.

Ранее главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско сообщил, что Куртуа покинул расположение национальной команды из-за ситуации с капитанской повязкой.