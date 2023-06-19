Куртуа покинул расположение сборной Бельгии из-за ситуации с капитанской повязкой

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско сообщил, что голкипер Тибо Куртуа покинул расположение национальной команды из-за ситуации с капитанской повязкой.

«Он покинул расположение сборной. Мы разговаривали с ним несколько раз. Мы решили, что в субботу капитаном будет Ромелу Лукаку, а во вторник — Куртуа. Не ожидал, что произойдёт что‑то подобное. Он почувствовал себя оскорблённым», — цитирует Тедеско RTBF.

19 июня Куртуа пропустил тренировку сборной Бельгии перед матчем квалификации чемпионата Европы — 2024 с командой Эстонии. По информации The Sun, это связано с тем, что голкипера не назначили капитаном команды в матче с Австрией (1:1). В отсутствие Кевина Де Брёйне капитанскую повязку получил Ромелу Лукаку.

После игры Куртуа в раздевалке поссорился со своими партнёрами по сборной. Доменико Тедеско хотел сделать вратаря капитаном в матче с Эстонией, но игрок, скорее всего, пропустит встречу.

Ранее сообщалось, что нападающий «Интера» Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в одном из клубов чемпионата Саудовской Аравии по футболу.