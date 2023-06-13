Goal: Лукаку может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в одном из клубов чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Форвард сборной Бельгии отправился на Аравийский полуостров для обсуждения возможности перехода в «Аль-Наср». Саудовский клуб готов предложить футболисту зарплату в размере €25 млн за сезон, сообщает Goal.

Уточняется, что планируется подписать с нападающим контракт на два года.

Лукаку в сезоне-2022/23 в 36 матчах за «Интер» во всех турнирах забил 14 мячей и отдал семь голевых передач.

Ранее сообщалось, что нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес считает, что команда заслуживала большего в финале Лиги чемпионов.