Goal: Лукаку может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
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Форвард сборной Бельгии отправился на Аравийский полуостров для обсуждения возможности перехода в «Аль-Наср». Саудовский клуб готов предложить футболисту зарплату в размере €25 млн за сезон, сообщает Goal.
Уточняется, что планируется подписать с нападающим контракт на два года.
Лукаку в сезоне-2022/23 в 36 матчах за «Интер» во всех турнирах забил 14 мячей и отдал семь голевых передач.
Ранее сообщалось, что нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес считает, что команда заслуживала большего в финале Лиги чемпионов.