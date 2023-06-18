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Репилов: если руководствоваться логикой, то FIL выпустит нас перед Олимпийскими играми — 2026

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Трёхкратный чемпион мира Роман Репилов высказал мнение о том, когда Международная федерация санного спорта (FIL) может вернуть российских спортсменов на международные соревнования.
Репилов: если руководствоваться логикой, то FIL выпустит нас перед Олимпийскими играми — 2026
  • РИА Новости

«Я думаю, что если руководствоваться логикой, то, наверное, нас выпустят перед Олимпийскими играми, чтобы мы успели квалификационные очки набрать. Но это мне так кажется. Но как будет на самом деле, одному Богу известно», — приводит слова Репилова ТАСС.

Напомним, FIL отстранила российских спортсменов от турниров под эгидой организации. Конгресс проходит с 17 по 18 июня в Бухаресте.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее исполнительный директор Федерации санного спорта России Станислав Тюрин рассказал, что отношение к России со стороны Международной федерации санного спорта улучшилось.

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