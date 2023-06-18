Фетисов призвал российских спортсменов выразить позицию по нейтральному статусу

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказал мнение относительно выступления российских спортсменов в нейтральном статусе.

«Единого решения на государственном уровне быть не должно. Весь этот беспредел в отношении российских спортсменов создан для того, чтобы расколоть наше общество. Необходимо принимать такие решения, которые не позволят это сделать. Самим спортсменам нужно всё взвесить, обсудить и обозначить свою позицию», — цитирует Фетисова РИА Новости.

16 июня появилась информация, что российских спортсменов допустят к Олимпиаде в Париже на тех же условиях, что и команду беженцев. Россияне выступят под флагом Международного олимпийского комитета (МОК) и будут называться нейтральными атлетами. Спортсмены должны подать заявки на участие лично.

Если МОК утвердит заявку, то спортсмен должен будет прекратить участие в национальных турнирах.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее сообщалось, что МОК пока не выработал условия выступления российских спортсменов на Играх-2024 в Париже.