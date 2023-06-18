Агент Барбоза: пока Николсон играет за «Спартак» нерезультативно и неудачно

Агент Паулу Барбоза высказался об игре нападающего «Спартака» Шамара Николсона.

«Когда речь идёт о переходе в другой клуб, игрок имеет право обсуждать личный контракт. Клуб имеет право принимать в этом участие. Если у игрока есть контракт, то клуб обязан его выполнять. Пока он играет нерезультативно и неудачно», — цитирует Барбозу «Спорт день за днём».

Как сообщает Metaratings, cумма трансфера могла составить €5 млн. Ямайский футболист отказался от перехода, так как бельгийский клуб предлагал ему зарплату на €400 тыс. меньше, чем он сейчас зарабатывает по контракту с красно-белыми за сезон.

Николсон в сезоне-2022/23 в 22 матчах за «Спартак» забил три мяча. Красно-белые завоевали бронзовые медали чемпионата России.

Ранее бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор высказал своё мнение о Николсоне.