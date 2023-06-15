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Мор: Николсон — главное разочарование сезона

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Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор высказал своё мнение о нападающем красно-белых Шамаре Николсоне.
Мор: Николсон — главное разочарование сезона
  • © пресс-служба ФК "Спартак"

«Николсон — моя отдельная боль. Это главное разочарование сезона, потому, как он выходил на замены в последних матчах, не выдерживает никакой критики. Мало того, что пользы не приносил, ещё в последних матчах убирал голову, ногу», — цитирует Мора «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне игрок принял участие в 27 матчах команды во всех турнирах, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что в «Генке» опровергли информацию об интересе к Николсону.

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