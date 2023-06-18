FIL продлила отстранение российских саночников от участия в международных соревнованиях

В пресс-службе Международной федерации санного спорта (FIL) сообщили, что конгресс организации принял решение продлить отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

«Принято решение об отстранении всех спортсменов, тренеров, специалистов и должностных лиц ФССР от соревнований, проводящихся под эгидой FIL, до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении.

Напомним, FIL отстранила российских спортсменов от турниров под эгидой организации. Конгресс проходит с 17 по 18 июня в Бухаресте.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее сообщалось, что МОК пока не выработал условия выступления российских спортсменов на Играх-2024 в Париже.