FIL продлила отстранение российских саночников от участия в международных соревнованиях
- РИА Новости
«Принято решение об отстранении всех спортсменов, тренеров, специалистов и должностных лиц ФССР от соревнований, проводящихся под эгидой FIL, до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении.
Напомним, FIL отстранила российских спортсменов от турниров под эгидой организации. Конгресс проходит с 17 по 18 июня в Бухаресте.
28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.
Ранее сообщалось, что МОК пока не выработал условия выступления российских спортсменов на Играх-2024 в Париже.