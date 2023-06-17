Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Агент Николсона: Шамар не собирается покидать «Спартак»

Короткая ссылка
Ненад Протега, агент Шамара Николсона, дал понять, что ямайский нападающий не намерен уходить из московского «Спартака».
Агент Николсона: Шамар не собирается покидать «Спартак»
  • РИА Новости

«Контракт Николсона с клубом действует ещё три года, и на этом всё. На данный момент он не собирается покидать «Спартак». И никто из клуба, тем более главный тренер, ничего подобного ему не говорил», — цитирует агента Sport24.

По его словам, Шамар в данный момент полностью сосредоточен на выступлении за сборную Ямайки на турнире Золотого кубка КОНКАКАФ.

«После этого у него будет отпуск, затем он вернётся в Москву», — добавил Протега.

Николсон в сезоне-2022/23 в 22 матчах за «Спартак» забил три мяча. Красно-белые завоевали бронзовые медали чемпионата России.

Ранее бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор высказал своё мнение о Николсоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить