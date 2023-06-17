Агент Николсона: Шамар не собирается покидать «Спартак»
- РИА Новости
«Контракт Николсона с клубом действует ещё три года, и на этом всё. На данный момент он не собирается покидать «Спартак». И никто из клуба, тем более главный тренер, ничего подобного ему не говорил», — цитирует агента Sport24.
По его словам, Шамар в данный момент полностью сосредоточен на выступлении за сборную Ямайки на турнире Золотого кубка КОНКАКАФ.
«После этого у него будет отпуск, затем он вернётся в Москву», — добавил Протега.
Николсон в сезоне-2022/23 в 22 матчах за «Спартак» забил три мяча. Красно-белые завоевали бронзовые медали чемпионата России.
Ранее бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор высказал своё мнение о Николсоне.