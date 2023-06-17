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Чилаверт: в Южной Америке Мбаппе был бы средним игроком, он предсказуем

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Парагвайский вратарь Хосе Луис Чилаверт высказался о нападающем ПСЖ Килиане Мбаппе.
Чилаверт: в Южной Америке Мбаппе был бы средним игроком, он предсказуем
  • Gettyimages.ru

«Мбаппе сказал, что в Южной Америке невысокий уровень футбола. Я бы хотел, чтобы он побегал на высоте в Ла-Пасе или Кито или сыграл в Бразилии. Здесь Мбаппе был бы средним игроком, он предсказуем», — приводит слова Чилаверта RMC Sport.

12 июня француз заявил о решении не активировать опцию продления контракта с ПСЖ до конца сезона-2024/25. Таким образом, футболист в следующем году может покинуть клуб на правах свободного агента.

ПСЖ стал чемпионом Франции сезона-2022/23. Форвард одержал победу в гонке бомбардиров (29 голов).

Ранее Мбаппе сообщил, что проведёт следующий сезон в ПСЖ.

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