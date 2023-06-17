Захарова: отказывая в визах и не пуская российских атлетов, они убивают мировой спорт

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ европейских государств выдавать визы российским спортсменам.

«Не только спортивные, но и наши деятели, которых не пускают на международные площадки. Кого только не касалась эта проблема! Мы будем решать её, но дело в том, что, не пуская атлетов‑профессионалов, они просто убивают мировой спорт», — цитирует Захарову «Матч ТВ».

16 июня появилась информация, что российских спортсменов допустят к Олимпиаде в Париже на тех же условиях, что и команду беженцев. Россияне выступят под флагом Международного олимпийского комитета (МОК) и будут называться нейтральными атлетами. Спортсмены должны подать заявки на участие лично.

Если МОК утвердит заявку, то спортсмен должен будет прекратить участие в национальных турнирах.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее сообщалось, что МОК пока не выработал условия выступления российских спортсменов на Играх-2024 в Париже.