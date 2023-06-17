Захарова: идея статуса беженцев для российских спортсменов принадлежит спецслужбам США

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на информацию о возможном допуске российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже в статусе беженцев.

«Это не идея МОК. Это идея, которая разрабатывается американскими спецслужбами. Они разработали такую кампанию, когда они будут делать ставку на тех спортсменов, которые находятся за рубежом России», — цитирует Захарову «Матч ТВ».

16 июня появилась информация, что российских спортсменов допустят к Олимпиаде в Париже на тех же условиях, что и команду беженцев. Россияне выступят под флагом Международного олимпийского комитета (МОК) и будут называться нейтральными атлетами. Спортсмены должны подать заявки на участие лично.

Если МОК утвердит заявку, то спортсмен должен будет прекратить участие в национальных турнирах.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее сообщалось, что МОК пока не выработал условия выступления российских спортсменов на Играх-2024 в Париже.