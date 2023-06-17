Стадион «Петровский» модернизируют при участии «Газпрома»

Стадион «Петровский» в Санкт-Петербурге модернизируют при участии компании «Газпром».

«У нас в городе хорошая спортивная база, её нужно расширять и делать реконструкцию уже существующих объектов. «Петровский» стадион реконструируем и сделаем целый спортивный кластер», — заявил губернатор города Александр Беглов ТАСС.

Он также отметил, что здание останется таким же историческим, но модернизированным, с расширенным пространством вокруг него. Также в здании будет переход для связи с дворцом спорта «Юбилейный».

Ранее в госкорпорации «Ростех» сообщили, что будут финансово поддерживать вышедшую в элитный дивизион чемпионата России по футболу калининградскую «Балтику».