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Стадион «Петровский» модернизируют при участии «Газпрома»

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Стадион «Петровский» в Санкт-Петербурге модернизируют при участии компании «Газпром».
Стадион «Петровский» модернизируют при участии «Газпрома»
  • РИА Новости

«У нас в городе хорошая спортивная база, её нужно расширять и делать реконструкцию уже существующих объектов. «Петровский» стадион реконструируем и сделаем целый спортивный кластер», — заявил губернатор города Александр Беглов ТАСС.

Он также отметил, что здание останется таким же историческим, но модернизированным, с расширенным пространством вокруг него. Также в здании будет переход для связи с дворцом спорта «Юбилейный». 

Ранее в госкорпорации «Ростех» сообщили, что будут финансово поддерживать вышедшую в элитный дивизион чемпионата России по футболу калининградскую «Балтику».

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