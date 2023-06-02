«Ростех» окажет поддержку вышедшему в РПЛ ФК «Балтика»

В госкорпорации «Ростех» сообщили, что будут финансово поддерживать вышедшую в элитный дивизион чемпионата России по футболу калининградскую «Балтику».

«В рамках соглашения «Ростех» окажет поддержку клубу «Балтика», детской футбольной школе, а также будет содействовать развитию спортивной инфраструктуры региона», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ростеха».

Уточняется, что «базовый стадион команды получит название «Ростех-Арена».

«Ростех» и областное правительство подписали меморандум о сотрудничестве в развитии спорта в Калининградском регионе.

«Балтика» под руководством Сергея Игнашевича досрочно вышла в элитный дивизион чемпионата России по футболу. Повышение в классе произошло благодаря ничьей между «Акроном» и «Аланией» (0:0) в 32-м туре Первой лиги.

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