Глава «Балтики»: сделаем акцент на футболистах Бразилии, Аргентины, Уругвая

Генеральный директор калининградской «Балтики» Кирилл Волженкин поделился трансферными планами перед сезоном в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Нам нужны молодые и голодные до успеха. У нас сильный селекционный отдел, спортивный директор, который живёт исключительно интересами команды. Уверен, нам удастся зажечь новые звёзды. Нам интересны игроки из Бразилии, Аргентины, Уругвая. Акцент сделаем на них», — цитирует Волженкина «Чемпионат».

«Балтика» досрочно вышла в элитный дивизион чемпионата России по футболу. Повышение в классе произошло благодаря ничьей между «Акроном» и «Аланией» (0:0) в 32-м туре Первой лиги.

Ранее в «Балтике» не стали комментировать ситуацию с продлением контракта Сергея Игнашевича.