В «Балтике» не стали комментировать ситуацию с продлением контракта Игнашевича

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин высказался об информации, что клуб планирует продлить контракт с главным тренером Сергеем Игнашевичем.

«Балтика» и Игнашевич близки к подписанию нового контракта? Сообщим, как появится официальная информация. На данный момент не готов комментировать. Что-то препятствует этому? Нет. Просто сейчас не хотел бы об этом говорить», — цитирует Волженкина Sport24.

По информации Metaratings, переговоры о продлении контракта уже стартовали. Игнашевич и клуб обговаривают условия соглашения и близки к заключению сделки.

«Балтика» досрочно вышла в элитный дивизион чемпионата России по футболу. Повышение в классе произошло благодаря ничьей между «Акроном» и «Аланией» (0:0) в 32-м туре Первой лиги.

«Балтика» с 64 очками обеспечила себе место не ниже второго в турнирной таблице.

Ранее Фабио Капелло пожелал удачи Игнашевичу после выхода «Балтики» в РПЛ.