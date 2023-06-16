Родионенко: или нас допускают на Олимпиаду как равноправных членов, или мы не участвуем

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отреагировала на информацию о возможном допуске российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже в статусе беженцев.

«Мы даже не обсуждаем эту тему. Само слово беженцы говорит о том, что люди убегают из страны. Или нас допускают как равноправных членов, или мы не участвуем. Спортсменов, которые бы искали любые пути, чтобы выступить, у нас нет», — цитирует Валентину Родионенко Metaratings.

16 июня появилась информация, что российских спортсменов допустят к Олимпиаде в Париже на тех же условиях, что и команду беженцев. Россияне выступят под флагом МОК и будут называться «нейтральными атлетами». Спортсмены должны подать заявки на участие лично.

Если МОК утвердит заявку, то спортсмен должен будет прекратить участие в национальных турнирах.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее бывшая легкоатлетка и спортивный комментатор Иоланда Чен назвала «бредятиной» возможный допуск россиян к Олимпиаде в статусе беженцев.