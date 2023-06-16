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Сборные России по хоккею на траве лишились шансов выступить на Олимпиаде-2024

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В Федерации хоккея на траве России (ФХТР) сообщили, что мужская и женская национальные сборные не смогут квалифицироваться на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.
Сборные России по хоккею на траве лишились шансов выступить на Олимпиаде-2024
  • РИА Новости

«У наших сборных не осталось шансов выступить на Олимпиаде в Париже, мы пропустили все отборочные соревнования. Попасть на Игры уже точно никак не получится», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы ФХТР.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Олимпиада-2024 пройдёт в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников отреагировал на новость о возможном допуске российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже на тех же условиях, какие предусмотрены для команды беженцев.

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