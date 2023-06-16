Сборные России по хоккею на траве лишились шансов выступить на Олимпиаде-2024
- РИА Новости
«У наших сборных не осталось шансов выступить на Олимпиаде в Париже, мы пропустили все отборочные соревнования. Попасть на Игры уже точно никак не получится», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы ФХТР.
28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.
Олимпиада-2024 пройдёт в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Ранее президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников отреагировал на новость о возможном допуске российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже на тех же условиях, какие предусмотрены для команды беженцев.