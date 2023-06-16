Конькобежка Лаленкова: я вообще уже не верю в скорый допуск к международным стартам

Призёр чемпионатов мира по конькобежному спорту Евгения Лаленкова рассказала, что не верит в скорое решение Международного союза конькобежцев (ISU) по допуску россиян.

«По летним видам спорта федерации только начали принимать решения, для нас ещё рано. У «летников» этот сезон предолимпийский. Я вообще уже не верю в скорый допуск. Просвета для взрослых спортсменов точно нет», — цитирует Лаленкову «Матч ТВ».

Решение о продлении отстранения было принято 11 июня на заседании совета Международного союза конькобежцев (ISU) в Будапеште, где обсуждались рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске к турнирам россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее президент Федерации конькобежного спорта Литвы Витаутас Ясутис отреагировал на решение ISU не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях.