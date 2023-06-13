В Литве порадовались решению не допускать российских фигуристов к международным турнирам

Президент Федерации конькобежного спорта Литвы Витаутас Ясутис отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях.

«ISU единогласно проголосовал против рекомендаций МОК. В какой-то степени это наносит ущерб и бюджету организации, в какой-то степени упал уровень отдельных дисциплин. Но желания допустить их нет. Мы очень приветствуем это решение», — цитирует Ясутиса 15min.

Решение о продлении отстранения было принято 11 июня на заседании совета ISU в Будапеште, где обсуждались рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске к турнирам россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее депутат Дмитрий Свищёв назвал глупым решение ISU о продлении отстранения россиян.