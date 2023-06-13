В Литве порадовались решению не допускать российских фигуристов к международным турнирам
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«ISU единогласно проголосовал против рекомендаций МОК. В какой-то степени это наносит ущерб и бюджету организации, в какой-то степени упал уровень отдельных дисциплин. Но желания допустить их нет. Мы очень приветствуем это решение», — цитирует Ясутиса 15min.
Решение о продлении отстранения было принято 11 июня на заседании совета ISU в Будапеште, где обсуждались рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске к турнирам россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.
Ранее депутат Дмитрий Свищёв назвал глупым решение ISU о продлении отстранения россиян.