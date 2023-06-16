Тяжелоатлет Ловчев стал чемпионом России в весовой категории свыше 109 кг

Алексей Ловчев завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 109 кг на чемпионате России по тяжелой атлетике в Новом Уренгое.

В рывке Ловчев взял 190 кг, в толчке — 220 кг, по сумме упражнений — 410 кг. На втором месте — Тимур Наниев (408 кг), третий — Даниил Вагайцев (407).

Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) на исполкоме 12 мая приняла решение допустить россиян и белорусов до соревнований в нейтральном статусе.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Исмаил Гаджибеков победил в весовой категории до 55 кг на чемпионате России по тяжёлой атлетике в Новом Уренгое.