Штангист Гаджибеков побил рекорд России в рывке и по сумме двоеборья

Исмаил Гаджибеков победил в весовой категории до 55 кг на чемпионате России по тяжёлой атлетике в Новом Уренгое.

Спортсмен установил рекорд России в рывке (112 кг) и по сумме двоеборья (237 кг), результат в толчке составил 125 кг. Второе место занял Озал Абдулгамидов (212 кг), третий — Андрей Кучеров (211).

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) на исполкоме 12 мая приняла решение допустить россиян и белорусов до соревнований в нейтральном статусе.

Ранее IWF потребовала от российских тяжелоатлетов письменного отказа от поддержки СВО.