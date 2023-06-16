Свищёв: Россия не поедет на Олимпиаду при уничижительных условиях
- РИА Новости
«Какие беженцы? Россия не поедет на Олимпиаду при уничижительных условиях», — приводит слова Свищёва Sport24.
16 июня появилась информация, что российских спортсменов допустят к Олимпиаде в Париже на тех же условиях, что и команду беженцев. Россияне выступят под флагом МОК и будут называться «нейтральными атлетами». Спортсмены должны подать заявки на участие лично.
Если МОК утвердит заявку, то участник должен будет прекратить участие в национальных турнирах.
Ранее Олег Матыцин заявил, что участие россиян в Олимпиаде в статусе беженцев разрушит систему спорта.