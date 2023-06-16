Свищёв: Россия не поедет на Олимпиаду при уничижительных условиях

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на новость о том, что россиян допустят на Олимпиаду-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев.

«Какие беженцы? Россия не поедет на Олимпиаду при уничижительных условиях», — приводит слова Свищёва Sport24.

16 июня появилась информация, что российских спортсменов допустят к Олимпиаде в Париже на тех же условиях, что и команду беженцев. Россияне выступят под флагом МОК и будут называться «нейтральными атлетами». Спортсмены должны подать заявки на участие лично.

Если МОК утвердит заявку, то участник должен будет прекратить участие в национальных турнирах.

Ранее Олег Матыцин заявил, что участие россиян в Олимпиаде в статусе беженцев разрушит систему спорта.