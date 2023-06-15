Петржела назвал Ярошика отличным выбором «Оренбурга» на должность главного тренера
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«Ярошик — отличный выбор, это очень талантливый молодой тренер. Поздравляю «Оренбург» с тем, что получил такого тренера», — цитирует Петржелу «Матч ТВ».
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев немногим ранее сообщил, что главный тренер Марцел Личка с большой долей вероятности перейдёт в московское «Динамо».
Контракт чешского специалиста с бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2023/24. Он возглавляет команду с августа 2020 года. По итогам минувшего сезона «Оренбург» занял седьмое место в РПЛ.
Ярошик ранее работал со «Слованом», «Ружомбероком», «Усти-над-Лабем», «Целе» и «Теплице».
Ранее сообщалось, что «Оренбург» скоро объявит о назначении Ярошика на пост главного тренера.