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Петржела назвал Ярошика отличным выбором «Оренбурга» на должность главного тренера

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Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела считает, что Иржи Ярошик сможет помочь «Оренбургу» успешно выступить в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.
Петржела назвал Ярошика отличным выбором «Оренбурга» на должность главного тренера
  • Gettyimages.ru
  • © Manuel Queimadelos Alonso

«Ярошик — отличный выбор, это очень талантливый молодой тренер. Поздравляю «Оренбург» с тем, что получил такого тренера», — цитирует Петржелу «Матч ТВ».

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев немногим ранее сообщил, что главный тренер Марцел Личка с большой долей вероятности перейдёт в московское «Динамо».

Контракт чешского специалиста с бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2023/24. Он возглавляет команду с августа 2020 года. По итогам минувшего сезона «Оренбург» занял седьмое место в РПЛ.

Ярошик ранее работал со «Слованом», «Ружомбероком», «Усти-над-Лабем», «Целе» и «Теплице».

Ранее сообщалось, что «Оренбург» скоро объявит о назначении Ярошика на пост главного тренера.

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