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«Оренбург» скоро объявит о назначении Ярошика на пост главного тренера

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев дал понять, что переговоры о назначении чеха Иржи Ярошика на пост главного тренера команды находятся в завершающей стадии.

«Сейчас мы близки к договорённости с Ярошиком. Когда все юридические процедуры уладим, объявим о назначении нового тренера», — цитирует Андреева ТАСС.

45-летний Ярошик выступал за московский ЦСКА с 2003 по 2004 год. Помимо армейского клуба, полузащитник играл за самарские «Крылья Советов», чешские «Спарту» и «Слован», английские «Челси» и «Бирмингем», шотландский «Селтик».

Андреев немногим ранее сообщил, что главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка с большой долей вероятности перейдёт в «Динамо».

Контракт чешского специалиста с бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2023/24. Он возглавляет команду с августа 2020 года. По итогам минувшего сезона «Оренбург» занял седьмое место в РПЛ.

Ранее представитель Лички заявил, что Марцел уже одной ногой тренер «Динамо».

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