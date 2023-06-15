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Представитель Лички: Марцел уже одной ногой тренер «Динамо»

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Представитель тренера Марцела Лички Сергей Новиков высказался о будущем своего клиента.
Представитель Лички: Марцел уже одной ногой тренер «Динамо»
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Я думаю, что Марцел уже одной ногой тренер «Динамо». Об этом заявил даже спортивный директор «Оренбурга», — цитирует Новикова «Спорт-Экспресс».

Как сообщает «Чемпионат», «Динамо» заплатит «Оренбургу» €1 млн за чешского специалиста.

Его соглашение с «Оренбургом» рассчитано до конца сезона-2023/24. Он возглавляет команду с августа 2020 года. По итогам сезона-2022/23 клуб занял седьмое место в РПЛ.

Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о том, что Личка может возглавить «Динамо».

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