Спортивный директор «Оренбурга»: Личка с большой долей вероятности перейдёт в «Динамо»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о том, что Марцел Личка может возглавить «Динамо».

«Когда человек качественно работает, не стоит удивляться тому, что на него будет спрос от других клубов. С большой долей вероятности Личка перейдёт в «Динамо». Думаю, Марцел, исходя из своего воспитания, выделит отдельно день, чтобы попрощаться с командой», — цитирует Андреева Sport24.

Как сообщает «Чемпионат», «Динамо» заплатит «Оренбургу» €1 млн за чешского специалиста.

Соглашение специалиста с «Оренбургом» рассчитано до конца сезона-2023/24. Он возглавляет команду с августа 2020 года. По итогам сезона-2022/23 клуб занял седьмое место в РПЛ.

Ранее в «Оренбурге» сообщили о переговорах с «Динамо» по Личке.