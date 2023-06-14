В «Оренбурге» сообщили о переговорах с «Динамо» по Личке
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«Пока никто никого не выкупал. «Динамо» интересовалось кандидатурой нашего тренера и обращалось в клуб. Ситуация не готовая, идут переговоры со стороны «Динамо» и «Оренбурга», мы что-то ищем», — цитирует Андреева СЭ.
По информации «Чемпионата», «Динамо» заплатит «Оренбургу» €1 млн за Личку.
Соглашение специалиста с «Оренбургом» рассчитано до конца сезона-2023/24. Он возглавляет команду с августа 2020 года. Клуб занял седьмое место в РПЛ.
Ранее стало известно, что в «Оренбурге» опровергли информацию об уходе Лички в «Динамо».