В «Оренбурге» сообщили о переговорах с «Динамо» по Личке

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал информацию о том, что главный тренер команды Марцел Личка может возглавить «Динамо».

«Пока никто никого не выкупал. «Динамо» интересовалось кандидатурой нашего тренера и обращалось в клуб. Ситуация не готовая, идут переговоры со стороны «Динамо» и «Оренбурга», мы что-то ищем», — цитирует Андреева СЭ.

По информации «Чемпионата», «Динамо» заплатит «Оренбургу» €1 млн за Личку.

Соглашение специалиста с «Оренбургом» рассчитано до конца сезона-2023/24. Он возглавляет команду с августа 2020 года. Клуб занял седьмое место в РПЛ.

Ранее стало известно, что в «Оренбурге» опровергли информацию об уходе Лички в «Динамо».