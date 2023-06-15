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Мостовой ожидал, что Тавареш получит травму на сборах молодёжной сборной Португалии

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Бывший хавбек сборной России по футболу Александр Мостовой предполагал, что защитник московского «Спартака» Томаш Тавареш мог получить тяжёлую травму на учебно-тренировочных сборах молодёжной национальной команды Португалии.
Мостовой ожидал, что Тавареш получит травму на сборах молодёжной сборной Португалии
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Обалдеть, но определённый риск был. Со мной многие играли, у кого были кресты, — и риск всегда был в 50 процентов. Главное, что мало кто восстанавливался на 100 процентов, а после второго раза этот риск возрос процентов на 90», — цитирует Мостового «Чемпионат».

По его словам, теперь «Спартак» будет много раз думать перед покупкой игроков.

«Всегда нужно думать. Когда была тяжёлая травма, всегда есть риск», — сказал Мостовой.

15 июня стало известно, что Тавареш травмировался в расположении молодёжной сборной Португалии. Футболист порвал крестообразную связку колена на тренировке. Таким образом, Тавареш пропустит молодёжный чемпионат Европы.

В составе «Спартака» в сезоне-2022/23 Тавареш сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» рассмотрят кандидатуры на пост гендиректора на следующей неделе.

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