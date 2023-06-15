Мостовой ожидал, что Тавареш получит травму на сборах молодёжной сборной Португалии

Бывший хавбек сборной России по футболу Александр Мостовой предполагал, что защитник московского «Спартака» Томаш Тавареш мог получить тяжёлую травму на учебно-тренировочных сборах молодёжной национальной команды Португалии.

«Обалдеть, но определённый риск был. Со мной многие играли, у кого были кресты, — и риск всегда был в 50 процентов. Главное, что мало кто восстанавливался на 100 процентов, а после второго раза этот риск возрос процентов на 90», — цитирует Мостового «Чемпионат».

По его словам, теперь «Спартак» будет много раз думать перед покупкой игроков.

«Всегда нужно думать. Когда была тяжёлая травма, всегда есть риск», — сказал Мостовой.

15 июня стало известно, что Тавареш травмировался в расположении молодёжной сборной Португалии. Футболист порвал крестообразную связку колена на тренировке. Таким образом, Тавареш пропустит молодёжный чемпионат Европы.

В составе «Спартака» в сезоне-2022/23 Тавареш сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» рассмотрят кандидатуры на пост гендиректора на следующей неделе.