ТАСС: в «Спартаке» рассмотрят кандидатуры на пост гендиректора на следующей неделе

Стало известно, когда руководство «Спартака» планирует рассмотреть кандидатуры на пост генерального директора клуба.

«Совет директоров состоится на днях в заочном формате. Заседание пройдёт не ранее 19 июня. Будет рассматриваться вопрос о гендиректоре. Есть несколько кандидатов», — приводит слова источника ТАСС.

По информации журналиста Ивана Карпова, руководство столичного клуба расторгло контракт с Евгением Мележиковым. В компании оценили работу специалиста как хорошую, но считают, что клубу нужно развиваться. Отмечается, что главным претендентом на должность гендира является Вадим Андреев из самарских «Крыльев Советов».

Ранее сообщалось, что стадион «Спартака» сменит название на «ЛУКОЙЛ Арена».