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Месси забил самый быстрый гол в карьере

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил свой самый быстрый гол за всю карьеру.
Месси забил самый быстрый гол в карьере
  • Gettyimages.ru
  • © Lintao Zhang

Это произошло в товарищеском матче с Австралией. Аргентинец открыл счёт через 1 минуту и 19 секунд после стартового свистка.

До этого лучшим показателем Месси был гол, забитый в ворота «Челси» в Лиге чемпионов сезона-2017/2018. Тогда аргентинцу понадобилось 2 минуты и 7 секунд.

3 июня «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе аргентинца. В текущем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. Месси подпишет контракт с «Интер Майами» 1 июля.

Ранее Месси заявил, что чемпионат мира 2022 года стал для него последним.

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