Месси заявил, что чемпионат мира 2022 года стал для него последним

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси дал понять, что не собирается участвовать в чемпионате мира 2026 года.

«ЧМ 2022 года был моим последним. На следующий чемпионат мира я не поеду», — цитирует Месси Sports Weekly.

35-летний Месси является чемпионом мира, победителем Кубка Америки и семикратным обладателем «Золотого мяча».

3 июня «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе аргентинца. В текущем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. Месси подпишет контракт с «Интер Майами» 1 июля.

Первенство планеты 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Ранее сообщалось, что Месси на несколько часов задержали в аэропорту по прилёте в Китай.