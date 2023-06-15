Фетисов — о Тардифе: в Санкт-Петербурге мы выбрали этого дебила
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«В городе Санкт-Петербурге мы выбрали этого дебила — нового президента IIHF — Люка Тардифа. Это человек, который не понимает смысла всего, что происходит. Хоккей в своё время был большой политикой.
Национальная хоккейная лига ведь не делает отмену россиян, правильно? Поэтому просто мы не того выбрали президентом», — приводит слова Фетисова «Матч ТВ».
Тардиф был избран президентом организации в Санкт-Петербурге в сентябре 2021 года.
Ранее Тардиф рассказал, почему организация приняла решение не добавлять Барбашёва на постер в честь завоевания командой Кубка Стэнли.