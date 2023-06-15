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Фетисов — о Тардифе: в Санкт-Петербурге мы выбрали этого дебила

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов назвал президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа «дебилом» после того, как организация приняла решение не добавлять российского нападающего «Вегаса» Ивана Барбашёва на постер в честь завоевания командой Кубка Стэнли.
Фетисов — о Тардифе: в Санкт-Петербурге мы выбрали этого дебила
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«В городе Санкт-Петербурге мы выбрали этого дебила — нового президента IIHF — Люка Тардифа. Это человек, который не понимает смысла всего, что происходит. Хоккей в своё время был большой политикой.

Национальная хоккейная лига ведь не делает отмену россиян, правильно? Поэтому просто мы не того выбрали президентом», — приводит слова Фетисова «Матч ТВ».

Тардиф был избран президентом организации в Санкт-Петербурге в сентябре 2021 года.

Ранее Тардиф рассказал, почему организация приняла решение не добавлять Барбашёва на постер в честь завоевания командой Кубка Стэнли.

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