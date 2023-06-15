Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Давыденко о чемпионате ДНР: матчи играются только в тыловых городах, вход зрителям запрещён

Короткая ссылка
Глава Футбольного союза ДНР Павел Давыденко рассказал о проведении матчей в республике.
Давыденко о чемпионате ДНР: матчи играются только в тыловых городах, вход зрителям запрещён
  • Gettyimages.ru
  • © Henry Lederer

«Разумеется, матчи играются только в тыловых городах, которые не подвергаются обстрелам. Также в целях безопасности намеренно не сообщаем, где будут проходить игры. Думаю, и так понятно, что зрителям на трибуны вход воспрещён. В турнире участвует 11 команд. Несмотря на все сложности, он получается интересным, хотя уровень участников разнится. Есть флагманы в лице «Гвардейца» (Донецк) и «Олимпии» (Мариуполь). Позади пять туров, и слава богу, пока обходится без эксцессов», — заявил глава в интервью RT.

Ранее президент Футбольного союза ДНР объяснил, почему «Донбасс Арена» не принимает матчи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить