Давыденко о чемпионате ДНР: матчи играются только в тыловых городах, вход зрителям запрещён

Глава Футбольного союза ДНР Павел Давыденко рассказал о проведении матчей в республике.

«Разумеется, матчи играются только в тыловых городах, которые не подвергаются обстрелам. Также в целях безопасности намеренно не сообщаем, где будут проходить игры. Думаю, и так понятно, что зрителям на трибуны вход воспрещён. В турнире участвует 11 команд. Несмотря на все сложности, он получается интересным, хотя уровень участников разнится. Есть флагманы в лице «Гвардейца» (Донецк) и «Олимпии» (Мариуполь). Позади пять туров, и слава богу, пока обходится без эксцессов», — заявил глава в интервью RT.

Ранее президент Футбольного союза ДНР объяснил, почему «Донбасс Арена» не принимает матчи.