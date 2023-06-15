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Президент Футбольного союза ДНР объяснил, почему «Донбасс Арена» не принимает матчи

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Глава Футбольного союза ДНР Павел Давыденко рассказал о причинах отсутвия матчей на стадионе «Донбасс Арена».
Президент Футбольного союза ДНР объяснил, почему «Донбасс Арена» не принимает матчи
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

«Сейчас она требует ремонта. Республика поддерживает там порядок. В частности, газон находится в великолепном состоянии. Для того, чтобы разрешить допуск зрителей, нужно провести техническую экспертизу. Я не строитель, и не могу вам объяснить детали. Плюс, поймите, мы с вами живём в разных реальностях. Мы находимся в зоне боевых действий, и понимаем: проведение игр на арене прежде всего сопряжено с огромным риском. Можно сказать, она закрыта для посещения в основном в целях безопасности», — сказал он в интервью RT.

Ранее Давыденко отреагировал на слова руководителя республики Дениса Пушилина, заявившего, что ФК «Шахтёр» обязательно сыграет на «Донбасс Арене» в чемпионате России.

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